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17:39   29 Июля 2020
Экономика

Володин "вызвал на ковер" депутатов с двойным гражданством

Володин "вызвал на ковер" депутатов с двойным гражданством

Российские депутаты будут проверены на наличие у них двойного гражданства, соответствующее распоряжение дано спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Поручение направлено комитету по безопасности и противодействию коррупции.

Проверка была инициирована после заявления депутата Госдумы от фракции КПРФ Дениса Парфенова, он считает, что двойное гражданство может быть выявлено у 39 парламентариев. Данное обвинение является серьезным и требует проверки. Если наличие второго паспорта у депутатов подтвердится, то это станет поводом для принятия законодательных мер. Поручение спикера Вячеслава Володина передает РИА Новости.

Поправки к Конституции России, закрепленные в ходе общероссийского голосования, устанавливают, что гражданин РФ не имеет возможности занимать посты в Государственной думе или Совете Федерации при наличии второго гражданства или вида на жительства в другом государстве.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #госдума #володин #двоеной гражданство

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