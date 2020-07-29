Донаты россиян "Команде 29" могут пойти на антироссийские провокации

Сайт Planeta.ru подключился к поддержке бывшего журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. На этой площадке организован сбор средств для обвиняемого в госизмене.

Псевдоправозащитная "Команда 29", организовавшая сбор денег, связана с "Пражским клубом", который содержится за счет иностранных инвестиций. Эта структура была создана группой юристов во главе с Иваном Павловым, пишет "ПолитЭксперт".

Доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов считает, что "Команда 29" может ставить перед собой цель дестабилизировать ситуацию в России, так как проектами "Пражского клуба" занимается американка Дженнифер Гаспар, известная своими радикальными взглядами.

Иван Сафронов подозревается в сотрудничестве именно с чешской разведкой. Транзитом через Прагу информация от россиянина уходила в США.