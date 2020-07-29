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17:31   29 Июля 2020
Происшествия

Расстрелянный автомобиль с телом мужчины обнаружен на трассе Киев — Харьков

Расстрелянный автомобиль с телом мужчины обнаружен на трассе Киев — Харьков

Неизвестные расстреляли черный автомобиль марки Mercedes престижной серии недалеко от города Пирятина Полтавской области.

Машина с простреленными окнами была найдена случайными водителями на обочине трассы, идущей из Киева в Харьков. По предварительным данным, внутри находилось тело мужчины, убитого из огнестрельного оружия. Обстоятельства случившегося расследуются украинской полицией. На место происшествия прибыли экстренные службы.

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Автор: Борис Нестеров
#убийство #автомобиль #трасса

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