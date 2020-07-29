Депутат ЗакСа Цивилев поделился выводами о смертности на российских дорогах

В 2019 году в России на дорогах погибло 17 тысяч человек. По сравнению с европейской, российская статистика смертности в ДТП кратно выше. Член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга Алексей Цивилев отметил, что в теории безопасного вождения Россия движется к Европе, но на практике — к максимально нерегулируемому «азиатскому» поведению на дорогах.

«Пешеходы сейчас находятся в уязвленном состоянии. Для их безопасности ничего не делается, кроме освещения пешеходных переходов. Мы поняли, что строительство подземных пешеходных переходов слишком дорого — десятки миллионов рублей стоит один подземные переход. Разведение автомобильных потоков – путь в никуда. Безумное количество подземных переходов ничего не даст. Нам нужно создавать комфортную [для пешеходов] среду», — заявил Цивилев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Цивилев отметил, что тех российских водителей, которые злоупотребляют скоростными нарушениями в России, пугают европейские штрафы в 300 и более евро за подобные проступки. Выезжая в страны ЕС, эти же самые нарушители ведут себя на дороге сдержанно — их останавливают не только штрафы, но и возможное закрытие визы. Помимо нерадивых автомобилистов, в РФ появилась другая проблема — многочисленные скутеры.

«Помимо того, что не формируется среда, где пешеходы чувствуют себя безопасно, сейчас на улицах появились скутеры. Фиксируются случаи ДТП с пешеходами. Такое столкновение по закону фиксируется как столкновение человека с человеком. Будет трудно доказать вину [водителя скутера] в суде. Британия запретила скутеры, во Франции допустимая скорость скутера не больше 16 км в час, в России хотят сделать «солянку» из этих правил», — объясняет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов, по версии следствия спровоцировавший смертельное ДТП в Москве 8 июня, до сих пор не дал показания.