Джим Де Харт стал координатором США по Арктике

Госдеп создал должность координатора США по Арктике. На этот пост назначен советник госсекретаря Джим Де Харт.

Следует отметить, что на фоне успехов России в освоении Арктики, американское руководство также пытается наверстать упущенное в этом регионе. Россия планирует использовать северные территории для организации транспортного сообщения Европы и Азии. Эта перспектива вызывает массу недовольства в Вашингтоне, поскольку в страны ЕС по Северному морскому пути придут еще более дешевые товары из Китая.