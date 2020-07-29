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18:41   29 Июля 2020
Россия

Генерал-майор ФСБ заявил о всплеске деятельности сторонников ИГ* в России

Генерал-майор ФСБ заявил о всплеске деятельности сторонников ИГ* в России

Сотрудники полиции всегда были объектами атаки со стороны террористов, заявил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов. Так он прокомментировал задержание в Петербурге сторонников запрещенной в РФ организации ИГ*.

«Даже отмороженные террористы и экстремисты  стремятся адресно вести подрывную деятельность против людей, которые выполняют профессиональный долг, — говорит Михайлов.

Вынужденное нахождение в замкнутом пространстве из-за пандемии также привело к активной вербовке мигрантов, считает собеседник издания. По его словам, сейчас ФСБ «разгребает завалы, набранные за период самоизоляции».

«Все это напоминает эффект домино. Каждый день новые сведения о том,  как ФСБ кого-то задержало. Я не удивляюсь, что это происходит в экстремальном режиме», — заключил собеседник издания.

29 июля ФСБ задержала четырех сторонников «Исламского государства» в Петербурге. По данным спецслужб, выходцы из среднеазиатских республик снабжали террористов деньгами и готовили нападение на российских сотрудников правоохранительных органов. После чего планировали уехать на Ближний Восток. У подозреваемых обнаружены средства связи и банковские карты, которые они использовали в своей преступной деятельности.  Они также собирались покинуть Россию и вступить в ряды террористической группировки.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещена в РФ

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Автор: Арсений Аскольский
#задержание #фсб #офицеры россии

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