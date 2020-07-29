Турция сорвала очередное совместное с РФ патрулирование в сирийском Идлибе

Очередное совместное российско-турецкое патрулирование в Сирии было сорвано из-за недостаточных усилий Турции по обеспечению безопасности, пишут СМИ.

Патрулирование трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб военнослужащими России и Турции не состоялось по причине сообщения турецкой стороны о невозможности обеспечить безопасность в районе населенного пункта Аль-Хавр, где должны были встретиться патрульные колонны, передает "Русская Весна".

Неспособность Анкары обеспечить безопасность может быть связана либо с тем, что турецкие военные не могут принудить местные вооруженные группировки отказаться от дальнейшей террористической деятельности, либо с тем, что Турция пытается что-то утаить подобным способом.

Боевики протурецких бандформирований могут осуществлять стягивание тяжелого вооружения к позициям правительственных войск Сирии и пытаться скрыть это для того, чтобы избежать обвинений в провокациях, которые будут предъявлены Анкаре.