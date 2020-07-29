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17:12   29 Июля 2020
Общество

Диетолог озвучила последствия недоедания для здоровья и внешнего вида

Диетолог озвучила последствия недоедания для здоровья и внешнего вида

Недоедание может негативно сказаться на здоровье россиян. Чтобы поддерживать активность и здоровый образ жизни, нужно правильно питаться, считает диетолог Светлана Титова.

Около полутора миллионов взрослых россиян неправильно питаются — они недоедают. Интересно, что женщин среди них больше, чем мужчин. Правда, некоторые эксперты уверены, что во время опросов некоторые россияне занижают показатели своего рациона, сообщает NEWS.ru.

Если еды много, но она однотипна, то у человека может не хватать сил для поддержания активности и появится лишний вес. В рацион каждого россиянина должны входить мясо, молоко, фрукты, овощи и рыба. Можно есть мало, но разнообразно, считает Титова. Последствия недоедания могут сказаться на внешнем виде человека: ухудшится качество волос и кожи. Серьезную нагрузку будет испытывать нервная система и желудок.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #еда #недоедание

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