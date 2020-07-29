Эльбрус народного доверия. Как партии помогают нуждающимся в кризисный период

Возросшая в конце XIX на почве идеологии народничества «теория малых дел» оказалась жизнеспособной. В предреволюционной России она воплотилась в кредо интеллигенции, сочувствующей незавидному положению крестьян. Сегодня идеи тех, кто противостоял абсолютизму Александра III, пытаясь сблизиться с простым народом, подхватили политики.

Призыв «начни менять мир с себя» вкупе с христианским «возлюби ближнего своего» актуален, как и полтора века тому назад. «Политика Сегодня» разбиралась, осталось ли в XXI веке место бескорыстной помощи нуждающимся от власть имущих или пьедестал прочно занял его величество пиар.

В то, что ищущий обретет поддержку, предлагает поверить председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам политика, ЛДПР ежемесячно отправляет почтовые переводы нуждающимся. То малоимущим семьям на хватает средств на подарок ребенку, то пенсионерам не на что накрыть стол на юбилей. К слову, и сам Нилов будучи старшеклассником прочувствовал на себе отзывчивость партий.

«Это был 1997 год. Мы провели опрос среди школьников, кого из политиков школьники хотели бы видеть и лично пообщаться, — ностальгирует депутат Госдумы. — Жириновский тогда занял первое место. Тогда же мы, соответственно, начали заниматься организацией этой встречи».

Нилов признается, что из-за отсутствия интернета в то время весь процесс занял полгода, но лидер партии все-таки осчастливил учащихся своим визитом.

Удалось юному Нилову и организовать встречу одноклассников с Зюгановым.

«Явлинский обещал. Не приехал, обманул молодежь», — обиженно вспоминает политик.

Поддержкой современной молодежи занимаются и сравнительно новые партии. Среди них команда бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В июле к лидеру Партии Роста обратился незрячий блогер Иван Ерхов. Через месяц Иван планирует покорить Эльбрус и снять об этом документальный фильм. Титов отмечает, что всегда поддерживал и поддерживает сильных духом людей.

«Наши люди – это те, кто в любых обстоятельствах не опускает руки, — объясняет политик. — Мы оказали проекту Ивана Ерхова необходимую помощь, а наши партийцы в Кабардино-Балкарии готовы предоставить группе сопровождение на этапе подготовки к восхождению».

Политтехнолог Петр Быстров прогнозирует, что благодарный блогер будет агитировать голосовать за Партию Роста на грядущих выборах в Госдуму. Правда, считает, что подобная помощь результативна в рамках муниципальных избирательных кампаний.

«А что касается выборов федеральных и уровня региона, вряд ли эта тактика сработает. Здесь малые дела не так эффективны», — уверяет Быстров.

Тем не менее эксперты считает, что подобная активность партий не может называться только пиаром, или только добрым делом. Понятно, что за любой такой акцией стоят какие-то политические мотивы, однако конкретные люди тоже становятся счастливее.

«Политика сегодня» уже писала о том, как однофамилец упомянутого публициста и заместитель губернатора белгородской области Олег Абрамов поддержал земляков, сотворивших экологическое ноу-хау. Для сборки уникальной машины, перерабатывающей нефтяные отходы, требовалось место. Белгородские инженеры решили попытать счастье и обратились к власти. Проект оценили, изобретателей услышали. В итоге команда предпринимателя Владимира Гаргомы трудится в комфортных условиях белгородского технопарка.