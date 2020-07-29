Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выразил опасения по поводу чрезмерно быстрого развития искусственного интеллекта (ИИ). По его мнению, человечество недооценивает важность контроля над «умными компьютерами».

«Мы должны быть обеспокоены тем, куда движется ИИ. Люди, которые, на мой взгляд, очень сильно заблуждаются насчет ИИ, — это те, кто считает себя настолько умным, что не способны представить, что компьютер может быть значительно умнее их», — передает словам Маска новостной портал Business Insider.

В 2017 году глава SpaceX называл ИИ «основным риском для существования человеческой цивилизации». В дискуссию с Маском вступил глава отдела ИИ Facebook Джером Пезенти. Он заявил, что компьютеры пока не способны соревноваться с человеческим разумом.

Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта, разработчик Роман Душкин согласился, что прогнозы Илона Маска пока далеки от реальности.

«Подобные сценарии описаны в научно-фантастических произведениях, но я сомневаюсь, что на текущем уровне развития это возможно. Если говорить отдельно о технологиях, то они не обладают эмоциональной окраской. <…> Вопрос в том, как их применяют. ИИ имеет такую же проблему. Если они попадут в нечистые руки людей, которые будут использовать их во вред, то это одно. А если их использовать во благо человеческой цивилизации, это совсем другое», — сказал разработчик.

Душкин отметил, что системы на основе ИИ уже помогают людям принимать решения в развитых странах во многих областях: от военно-промышленного комплекса до госуправления. Но главным звеном в этой цепи остается человек, на которого и возложена основная ответственность.

Маска же больше всего беспокоит DeepMind – отделение компании Google, которое занимается различными разработками в области искусственного интеллекта. Гендиректор Tesla сравнил деятельность стартапа с фильмом «Военные игры» 1983 года. По сюжету картины, хакер взламывает систему военных США и запускает в нее ИИ, который чуть не приводит мир к ядерной войне.

Директор по науке и технологиям Агентства ИИ рассказал, что именно DeepMind разработала AlphaGo – программу, которая в мае 2017 года победила сильнейшего игрока в мире Кэ Цзе в логическую настольную игру го.

Суть заключается в том, что два игрока по очереди выставляют черные и белые камни на поле 19x19 клеток, пытаясь «отгородить» как можно большую территорию от соперника. До 2017 года считалось, что ИИ не способен играть с человеком в го, где победа достигается, в основном, благодаря интуиции, а не логике.

Число допустимых комбинаций в го намного больше, чем число атомов в наблюдаемой Вселенной (число состоит из 171 цифры).

«Пространство решений в этой игре в миллиарды и миллиарды раз больше, чем в шахматах. <…> В го нужно принимать интуитивные стратегические решения, потому что ход, сделанный в начале, может оказаться решающим через 30 ходов. Предугадать это невозможно, это дело интуиции. А AlphaGo это сделала. В тот момент китайцы поняли, что это очень важный момент, чтобы обратить внимание на ИИ, который они до этого не воспринимали в полной мере», — добавил Душкин.

Победа AlphaGo показала, что недооценивать искусственный интеллект нельзя, заключил Душкин. Исследователи и ученые должны очень внимательно следить за развитием ИИ, чтобы сценарий, предсказанный Илоном Маском, не воплотился в реальности.