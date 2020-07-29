В России необходимо отменить правило дорожного движения об обязательном пропуске пешеходов на «зебре». Об этом заявил экс-кандидат в мэры Москвы (2003 года), предприниматель Герман Стерлигов во время прямого эфира в Медиацентре «Патриот».

По его словам, из-за этого правила гибнет множество людей.

«Когда две полосы, и если машина, которая едет по правой стороне, остановится, то она загораживает обзор автомобилю, едущему по левой полосе. Машина не видит человека, и человек не видит машину. Так насбивали кучу народа», — считает Стерглигов.

По его мнению, действующее правило делает пешеходов излишне самоуверенными: они не спешат удостовериться в том, что водитель действительно их пропускает.