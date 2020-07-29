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17:20   29 Июля 2020
Россия

Стерлигов призвал отменить в ПДД требование пропускать пешеходов на "зебре"

Стерлигов призвал отменить в ПДД требование пропускать пешеходов на "зебре"

В России необходимо отменить правило дорожного движения об обязательном пропуске пешеходов на «зебре». Об этом заявил экс-кандидат в мэры Москвы (2003 года), предприниматель Герман Стерлигов во время прямого эфира в Медиацентре «Патриот».

По его словам, из-за этого правила гибнет множество людей.

«Когда две полосы, и если машина, которая едет по правой стороне, остановится, то она загораживает обзор автомобилю, едущему по левой полосе. Машина не видит человека, и человек не видит машину. Так насбивали кучу народа», — считает Стерглигов.

По его мнению, действующее правило делает пешеходов излишне самоуверенными: они не спешат удостовериться в том, что водитель действительно их пропускает. 

«Не было этого дебильного правила и поэтому люди шугались, смотрели по сторонам, аккуратно переходили дорогу. А сейчас они все считают, что они правы и прут. И все, погибли. Какие-то убийцы приняли этот закон», — заключил он.

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Автор: Карина Азоян
#пдд #стерлигов

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