Пентагон: американские военные будут размещены в Польше и балтийских странах

Пентагон сообщает о том, что часть военного контингента США будет переведена из Германии ближе к границам России.

В военном ведомстве сообщили, что определенная часть американских военнослужащих не покинут Европу, а будут передислоцированы в другие места. На данный момент указываются Польша, а также балтийские страны, что должно послужить "фактором сдерживания для России". Часть военнослужащих Соединенных Штатов также перебазируются в Италию и Бельгию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о плане вывести 12 тысяч американских солдат с территории Германии, половина из которых останется на европейской территории.