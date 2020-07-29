Украинское военное командование концентрирует силы ВСУ в южных областях страны, объясняя свои действия необходимостью защищаться от "возможной агрессии" России.

Об этих мерах рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он сообщил, что Николаевская и Херсонская области плотно закрыты военными страны. По его словам, это необходимо для защиты Украины от наступления с юга. Секретарь Совбеза отметил, что Киев в вопросах обеспечения безопасности имеет надежных партнеров.

Об агрессивном поведении украинского военного командования рассказывается в материале News Front.