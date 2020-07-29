YouTube мог заблокировать "Царьград ТВ" по указанию спецслужб США

Заблокировавший российский канал "Царьград ТВ" видеохостинг YouTube мог действовать по указанию американских спецслужб. Такую возможность допустил эксперт движения "Сильная Россия" по кибербезопасности Алексей Курочкин.

В беседе с Nation News он добавил, что сейчас стоит разобраться в причинах такого решения администрации сайта. Если же блокировка была самостоятельным решением или ошибкой сотрудника организации, то необходимо направить претензию в представительство компании в Москве.

Такой шаг, уверен Курочкин, поможет оперативно решить проблему с блокировкой аккаунта телеканала. В противном случае журналистам стоило бы обратиться в суд.

Видеохостинг YouTube уже не первый раз блокирует аккаунты российских СМИ. Так, в апреле оказался заблокирован аккаунт Федерального агентства новостей. Руководство ФАН назвало этот шаг политической цензурой.