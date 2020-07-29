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16:00   29 Июля 2020
Общество

ФАН раскрыл новые подробности в деле Фургала

ФАН раскрыл новые подробности в деле Фургала

Федеральное агентство новостей поделилось новыми материалами по делу обвиняемого в организации убийств двух предпринимателей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В 2005 году была проведена экспертиза 110 патронов, найденный в квартире Фургала. На пяти страницах отчета говорится, что боеприпасы подходят для стрельбы из охотничьего гладкоствольного ружья 12-го калибра, сообщает ФАН, публикуя положение.

"Патроны пригодны для стрельбы", — говорится в заключении эксперта.

Сейчас следком проверяет все подробности дела об убийстве двух бизнесменов, произошедшие 16 лет назад. Тогда дело было закрыто из-за недостатка улик. Однако сейчас оно возобновлено. Фургал пробудет в СИЗО до сентября текущего года.

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Автор: Василий Пименов
#фан #патроны #фургал

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