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16:22   29 Июля 2020
Россия

Аналитик рассказал о преимуществах перехода на eSIM

Аналитик рассказал о преимуществах перехода на eSIM

В России планируется массовое внедрение электронных сим-карт - eSIM. Данная технология позволит подключать мобильные устройства к сотовой связи без физических сим-карт, что упросит жизнь владельцам новейших смартфонов с поддержкой eSIM в России.

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев объяснил «Политике сегодня», как работает eSIM и в чем ее преимущество в отличии от привычных нам сим-карт.

По словам эксперта, главное удобство заключается в отсутствии физического носителя, так как существует определенный модуль, на который записывается необходимая информация.

«Он позволяет идентифицировать данный телефон с конкретным номером. При этом, информацию можно перезаписать», — добавил аналитик.

Помимо прочего, технология дает возможность перевести процесс заключения мобильных контрактов в полностью бесконтактный режим.

«То есть, человек получает возможность закачать идентификатор на свой смартфон, и если ему нужно, например, сменить оператора, то ему не придется взаимодействовать с каким-то промежуточным носителем», — объяснил эксперт.

Аналитик рассказал о преимуществах электронных SIM-карт

Сейчас о возможности подключить такую опцию объявил «Мегафон». Сообщается, что с 29 июля оператор начал принимать заявки на оформление в Москве, а с 3 августа можно будет воспользоваться услугой и в других городах РФ. Однако, по словам Урвана Парфентьева, говорить о массовом внедрении eSIM пока рано.

«Существуют организационные проблемы с внедрением, даже не технические. Должна быть подготовлена соответствующая административно-правовая база. Поэтому пока все только в тестовом режиме, как я знаю», — отметил он.

Вопрос о внедрении электронных сим-карт в России уже поднимался в январе этого года в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Тогда в ведомстве отметили необходимость прописать в законодательстве юридические нормы по удаленной идентификации абонентов сотовой связи. Предполагаемую дату утверждения необходимых нормативных актов прогнозировали в течение 2020 года.

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Автор: Карина Азоян
#россия #смартфон #мегафон #сим-карта

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