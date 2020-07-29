Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Генерал-майор ФСБ заявил о всплеске деятельности сторонников ИГ* в России

Генерал-майор ФСБ заявил о всплеске деятельности сторонников ИГ* в России

 Депутат ЗакСа Цивилев поделился выводами о смертности на российских дорогах

Депутат ЗакСа Цивилев поделился выводами о смертности на российских дорогах

Пенсионеров-предпринимателей предложили освободить от уплаты налогов

Пенсионеров-предпринимателей предложили освободить от уплаты налогов

 Руссо туристо: в Telegram иронизируют над слухами о задержании членов ЧВК "Вагнера"

Руссо туристо: в Telegram иронизируют над слухами о задержании членов ЧВК "Вагнера"
Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

 Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан
Генерал-майор ФСБ заявил о всплеске деятельности сторонников ИГ* в России

Генерал-майор ФСБ заявил о всплеске деятельности сторонников ИГ* в России

 Депутат ЗакСа Цивилев поделился выводами о смертности на российских дорогах

Депутат ЗакСа Цивилев поделился выводами о смертности на российских дорогах

Пенсионеров-предпринимателей предложили освободить от уплаты налогов

Пенсионеров-предпринимателей предложили освободить от уплаты налогов

 Руссо туристо: в Telegram иронизируют над слухами о задержании членов ЧВК "Вагнера"

Руссо туристо: в Telegram иронизируют над слухами о задержании членов ЧВК "Вагнера"
Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

 Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан
17:41   29 Июля 2020
Россия

США руками CNN попытались поссорить РФ, Китай и Японию

США руками CNN попытались поссорить РФ, Китай и Японию

США используют тему Курильских островов, чтобы создать напряженность в отношениях Китая, России и Японии, считает военный историк Борис Юлин. В беседе с «ПС» он прокомментировал эфир американского телеканала CNN, где показали карту с Южными Курилами в составе Японии.

Токио претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды, напомнил историк. Сейчас на теме Курил активно спекулируют США, руководствуясь собственными геополитическими интересами.

«США— военный союз Японии. В СССР, в время Варшавского договора тема Курил и желаний японцев мало кого интересовала. Сейчас картина иная — есть возможность оказывать на Россию серьезное давление и педалировать тему Южных Курил, — объяснил эксперт.

Военный историк объяснил, зачем США спекулируют на теме Курил

Помимо карты несуществующих границ, CNN сообщил о полетах российских и китайских военных самолетов, якобы представляющих угрозу для страны восходящего солнца. Историк допускает, что США таким образом пытаются политически изолировать своего главного стратегического конкурента — Китай.

«Сейчас назревает, по сути, война между Китаем и США. Для американцев  очень важно изолировать Китай, в том числе давлением на Россию.  Давление может подтолкнуть Россию к Китаю, а может оставить в стороне», — говорит Юлин.

Что касается принадлежности Курил, то здесь японцы отступать не намерены, уверен историк. Он напомнил, что в России уже был прецедент перераспределения границ и передачи российских территорий другим государствам. В 2010 году Россия отдала Норвегии около половины акватории Баренцева моря площадью около 175 тысяч квадратных километров. Таким образом президент РФ Дмитрий Медведев ратифицировал Договор о разграничении морских пространств между Москвой и Осло.

«Японцы будут давить до последнего. Пока Япония не получит Курилы, мирного договора с Россией не будет», — заключил Юлин.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #япония #курилы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...