США руками CNN попытались поссорить РФ, Китай и Японию

США используют тему Курильских островов, чтобы создать напряженность в отношениях Китая, России и Японии, считает военный историк Борис Юлин. В беседе с «ПС» он прокомментировал эфир американского телеканала CNN, где показали карту с Южными Курилами в составе Японии.

Токио претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды, напомнил историк. Сейчас на теме Курил активно спекулируют США, руководствуясь собственными геополитическими интересами.

«США— военный союз Японии. В СССР, в время Варшавского договора тема Курил и желаний японцев мало кого интересовала. Сейчас картина иная — есть возможность оказывать на Россию серьезное давление и педалировать тему Южных Курил, — объяснил эксперт.

Помимо карты несуществующих границ, CNN сообщил о полетах российских и китайских военных самолетов, якобы представляющих угрозу для страны восходящего солнца. Историк допускает, что США таким образом пытаются политически изолировать своего главного стратегического конкурента — Китай.

«Сейчас назревает, по сути, война между Китаем и США. Для американцев очень важно изолировать Китай, в том числе давлением на Россию. Давление может подтолкнуть Россию к Китаю, а может оставить в стороне», — говорит Юлин.

Что касается принадлежности Курил, то здесь японцы отступать не намерены, уверен историк. Он напомнил, что в России уже был прецедент перераспределения границ и передачи российских территорий другим государствам. В 2010 году Россия отдала Норвегии около половины акватории Баренцева моря площадью около 175 тысяч квадратных километров. Таким образом президент РФ Дмитрий Медведев ратифицировал Договор о разграничении морских пространств между Москвой и Осло.