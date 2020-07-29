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15:45   29 Июля 2020
Происшествия

ФСБ: в России задержаны сторонники ИГ

ФСБ: в России задержаны сторонники ИГ

Сотрудники спецслужб совершили задержание сторонников запрещенной на территории РФ организации "Исламское государство".

В среду, 29 июля, сотрудники ФСБ задержали выходцев одной из среднеазиатских республик, которые готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, они собирались покинуть Россию и вступить в ряды запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство".

По данным, задержанные оказывали финансовую помощь террористической организации. Также они осуществляли вербовку российских граждан в ее ряды. Сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность ячейки.

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Автор: Василий Пименов
#иг #фсб #террористы

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