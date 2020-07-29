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15:27   29 Июля 2020
Общество

Россия и Куба могут вернуть авиасообщение с 15 сентября

Россия и Куба могут вернуть авиасообщение с 15 сентября

Возможность возобновить регулярные рейсы "Аэрофлота" в Гавану с 15 сентября обсуждают авиационные власти России и Кубы.

Куба готова принять российских туристов на своих курортах, учитывая запрос со стороны туроператоров. Технически все готово, но окончательное решение зависит от российской стороны, приводит РИА Новости слова представителя кубинского посольства в Москве. Чартерные перевозчики, которые летают на остров, тоже ведут переговоры о возобновлении авиасообщения и ждут только зеленого света, уточнили в дипмиссии.

Россия с 1 августа снимет ограничения на перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С другими странами официальных соглашений пока не достигнуто.

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Автор: Кристина Мокроусова
#перелеты #авиасообщение #куба #открытие границ

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