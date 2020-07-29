Хазин объяснил, как перекрыть Западу прибыль от российских активов

Типовую схему, за счет которой представители западных стран обогащаются на российских природных ресурсах, раскрыл экономист Михаил Хазин.

После распада СССР главными выгодоприобретателями от отечественных активов стали игроки Нью-Йоркской и Лондонской бирж, а самой России остается только взятая под ее недра долговая нагрузка. По словам Хазина, "некто на Западе" за бесценок скупает месторождения и вешает на них задолженность по кредитам, взятым под растущую капитализацию. Вся образующаяся прибыль уходит как раз на ее погашение.

Эксперт в эфире радио "Говорит Москва" предложил сделать так, чтобы юрисдикция компаний, владеющих недрами и другими ликвидными активами, была только российской. В результате генерируемые в РФ деньги останутся в стране и помогут укреплению экономики, а Запад останется ни с чем.