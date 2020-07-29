Собянин спрогнозировал срок снятия запрета на массовые мероприятия в Москве

Запрет на массовые мероприятия в столице продлится до конца лета. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что минимальный срок снятия запрета — последние числа августа.

Градоначальник добавил, что эпидемиологическая обстановка в столице медленно, но верно улучшается. Однако разрешать мероприятия с большим количеством участников пока рано, заявил Собянин. Он отметил, что по сравнению с периодом пиковой заболеваемости COVID-19 число выявляемых случаев коронавируса уменьшилось примерно в десять раз.

Почти все остальные ограничения, введенные в связи с распространением инфекции, уже сняты. За последние сутки в Москве зафиксирован 671 случай болезни.