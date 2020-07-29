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15:00   29 Июля 2020
Общество

Путин рекомендовал россиянам сделать прививку от гриппа

Путин рекомендовал россиянам сделать прививку от гриппа

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что в вопросах, касающихся вакцинации от гриппа, важно соблюдать принцип добровольности.

Глава Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что граждан страны необходимо информировать о важности вакцинации от гриппа. Также президент отметил, что в вопросах, которые касаются вакцины, обязательно нужно соблюдать принцип добровольности. Он, по мнению лидера страны, должен быть неукоснительным. Делать прививку от гриппа или воздержаться от нее — этот выбор должен оставаться за каждым гражданином РФ.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #грипп #вакцинация от гриппа

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