Путин рекомендовал россиянам сделать прививку от гриппа

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что в вопросах, касающихся вакцинации от гриппа, важно соблюдать принцип добровольности.

Глава Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что граждан страны необходимо информировать о важности вакцинации от гриппа. Также президент отметил, что в вопросах, которые касаются вакцины, обязательно нужно соблюдать принцип добровольности. Он, по мнению лидера страны, должен быть неукоснительным. Делать прививку от гриппа или воздержаться от нее — этот выбор должен оставаться за каждым гражданином РФ.