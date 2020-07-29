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17:35   29 Июля 2020
Россия

Пять самых опасных сухопутных вооружений России по версии США

Пять самых опасных сухопутных вооружений России по версии США

Американское издание National Interest назвало пятерку «смертоносного» вооружения России, которое страна использует в случае потенциального «прямого конфликта с Украиной или НАТО». Хотя о реальном участии РФ в вооруженных стычках речи не идет, журналисты предположили, какое оружие российская армия могла бы применить в кризисной ситуации.

Совершенно очевидно, что армия РФ вооружена гораздо более совершенным оружием, чем все те образцы, с которыми Запад сталкивался в Ираке и Афганистане, пишет издание. На этот раз в списке фаворитов не оказалось излюбленных иностранными военными экспертами подводных лодок, танков «Армата» и зенитно-ракетных комплексов С-400.

Танк Т-90: новая старая классика

Танк Т-90 — последняя модель из «семейства» Т-72 и Т-80. Он меньше и легче, чем американский М-1 «Абрамс»: около 46 тонн против 60. Российский танк отлично вооружен современным оборудованием для управления огнем и 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, способной стрелять бронебойными снарядами с обедненным ураном. Кроме того, в арсенале имеются и противотанковые ракеты АТ-11 с лазерным наведением, способные уничтожать цели на расстоянии до четырех километров.

Помимо ожидаемо толстой «обычной» брони, Т-90 защищен и динамической броней «Контакт-5» [броня, «подрывающаяся» навстречу вражескому снаряду], уничтожающей противотанковые ракеты. А оборонительная система «Штора-1» содержит лазерные приемники предупреждения об атаках и другие полезные функции: «глушилки» для вражеских частот наведения ракет и даже дымовые шашки, чтобы ослепить инфракрасные датчики противника.

«Т-90, безусловно, более продвинуты, чем устаревшие Т-80, Т-72 и Т-64, выставленные украинской армией», — констатирует автор статьи в National Interest.

Пять самых опасных сухопутных вооружений России по американской версии

Бронемашина БМП-3: не танк, но почти

Хотя девизом для бронеавтомобиля БМП-3 и его американского аналога М-2 «Брэдли» должна быть фраза «мы не танки», во избежание путаницы из-за внешнего сходства, эти боевые машины немногим уступают танкам в мощности. БМП-3 — потомок знаменитой советской машины БМП-1, появление которой в 1960-х годах потрясло Запад новаторской идеей, что бронемашина может быть как боевой платформой, так и боевым «такси».

На фоне других достоинств меркнет способность 19-тонной БМП-3 перевозить семь пехотинцев под щитом четырехсантиметровой брони. Больше внимания уделяется основному вооружению — 100-миллиметровой низкоскоростной пушке, способной стрелять противотанковыми ракетами АТ-10. В дополнительной комплектации вездеход оснащен кумулятивной броней и системой «Штора» — это комплекс электронно-оптической активной защиты от противотанковых ракет.

Используемая в качестве легкого танка, БМП-3 может быть уязвима, но в качестве машины пехоты, способной генерировать тяжелую огневую мощь, БМП-3 бесподобна.

Пять самых опасных сухопутных вооружений России по американской версии

Реактивная система залпового огня «Торнадо»: мощнее «Смерча»

Более легкая и усовершенствованная система «Торнадо» пришла на замену БМ-30 «Смерч» в 2012 году. Комплекс оснащен шестью трубами для запуска тяжелых 300-миллиметровых ракет для удара по целям, находящимся на расстоянии до 96 километров.

Запущенный с военного бортового грузовика «Торнадо» — конкурент мобильной артиллерийской ракетной системы армии США. Ракеты «Торнадо» могут нести фугасные, кассетные или термобарические боеголовки (боеприпасы, использующие распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака). Целая батарея таких РСЗО может обстрелять довольно большую территорию.

Пять самых опасных сухопутных вооружений России по американской версии

Противотанковая ракета РПГ-30: продолжение советских традиций

«Как современная российская армия смогла бы обойтись без гранатометов? Советский гранатомет серии РПГ имеет долгую историю: это оружие позволяло пехотинцам уничтожать танки и другие транспортные средства, а также бункеры, здания и множество других целей», — сказано в статье National Interest.

Однако новый российский РПГ-30 предназначен для поражения целей особого рода — танков, защищенных динамической защитой, уничтожающей большинство противотанковых ракет. РПГ-30 преодолевает такую защиту, стреляя сразу двумя ракетами: пусковая установка имеет основную трубу, стреляющую противотанковым снарядом, плюс боковую трубу — она стреляет снарядом-приманкой, чтобы «обмануть» динамическую систему обороны — та перехватывает ракету-обманку вместо противотанковой.

Пять самых опасных сухопутных вооружений России по американской версии

Штурмовой бронежилет 6Б43: не оружие, но защита

«Бронежилеты могут показаться неуместными в списке мощного российского оружия. Но в сегодняшних ограниченных конфликтах, где даже небольшие потери могут вызвать скандальные заголовки в СМИ, любое снаряжение, которое может защитить солдат, является существенным активом», — отмечают журналисты NI.

Бронежилет 6В43, состоящий из титановых пластин и твердосплавной борной керамики, устойчив к «натовским» 5,56-миллиметровым боеприпасам, что может дать российским спецназовцам и пехоте преимущество в перестрелках, констатируют авторы статьи.

Пять самых опасных сухопутных вооружений России по американской версии

Не стоит забывать и про системы радиоэлектронной борьбы, отмечает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. Один из российских образцов такого оружия высоко оценили даже в Пентагоне, так что в списке National Interest можно ожидать пополнения.

«Можно отметить комплекс РЭБ «Красуха», который используется сейчас в локальных конфликтах. Он помогает в том числе комплексной работе по подавлению вражеских дронных систем, а также в борьбе с самими дронами среднего размера. По данным Пентагона, отмечается очень высокий уровень технического оснащения российских систем РЭБ. «Красуха» — это одна из тех систем, которые обеспечивают России место среди мировых лидеров в этом компоненте вооружений», — рассказал корреспонденту «Политики Сегодня» эксперт.

Пять самых опасных сухопутных вооружений России по американской версии

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Автор: Тимофей Булочкин
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