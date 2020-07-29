Пять самых опасных сухопутных вооружений России по версии США

Американское издание National Interest назвало пятерку «смертоносного» вооружения России, которое страна использует в случае потенциального «прямого конфликта с Украиной или НАТО». Хотя о реальном участии РФ в вооруженных стычках речи не идет, журналисты предположили, какое оружие российская армия могла бы применить в кризисной ситуации.

Совершенно очевидно, что армия РФ вооружена гораздо более совершенным оружием, чем все те образцы, с которыми Запад сталкивался в Ираке и Афганистане, пишет издание. На этот раз в списке фаворитов не оказалось излюбленных иностранными военными экспертами подводных лодок, танков «Армата» и зенитно-ракетных комплексов С-400.

Танк Т-90: новая старая классика

Танк Т-90 — последняя модель из «семейства» Т-72 и Т-80. Он меньше и легче, чем американский М-1 «Абрамс»: около 46 тонн против 60. Российский танк отлично вооружен современным оборудованием для управления огнем и 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, способной стрелять бронебойными снарядами с обедненным ураном. Кроме того, в арсенале имеются и противотанковые ракеты АТ-11 с лазерным наведением, способные уничтожать цели на расстоянии до четырех километров.

Помимо ожидаемо толстой «обычной» брони, Т-90 защищен и динамической броней «Контакт-5» [броня, «подрывающаяся» навстречу вражескому снаряду], уничтожающей противотанковые ракеты. А оборонительная система «Штора-1» содержит лазерные приемники предупреждения об атаках и другие полезные функции: «глушилки» для вражеских частот наведения ракет и даже дымовые шашки, чтобы ослепить инфракрасные датчики противника.

«Т-90, безусловно, более продвинуты, чем устаревшие Т-80, Т-72 и Т-64, выставленные украинской армией», — констатирует автор статьи в National Interest.

Бронемашина БМП-3: не танк, но почти

Хотя девизом для бронеавтомобиля БМП-3 и его американского аналога М-2 «Брэдли» должна быть фраза «мы не танки», во избежание путаницы из-за внешнего сходства, эти боевые машины немногим уступают танкам в мощности. БМП-3 — потомок знаменитой советской машины БМП-1, появление которой в 1960-х годах потрясло Запад новаторской идеей, что бронемашина может быть как боевой платформой, так и боевым «такси».

На фоне других достоинств меркнет способность 19-тонной БМП-3 перевозить семь пехотинцев под щитом четырехсантиметровой брони. Больше внимания уделяется основному вооружению — 100-миллиметровой низкоскоростной пушке, способной стрелять противотанковыми ракетами АТ-10. В дополнительной комплектации вездеход оснащен кумулятивной броней и системой «Штора» — это комплекс электронно-оптической активной защиты от противотанковых ракет.

Используемая в качестве легкого танка, БМП-3 может быть уязвима, но в качестве машины пехоты, способной генерировать тяжелую огневую мощь, БМП-3 бесподобна.

Реактивная система залпового огня «Торнадо»: мощнее «Смерча»

Более легкая и усовершенствованная система «Торнадо» пришла на замену БМ-30 «Смерч» в 2012 году. Комплекс оснащен шестью трубами для запуска тяжелых 300-миллиметровых ракет для удара по целям, находящимся на расстоянии до 96 километров.

Запущенный с военного бортового грузовика «Торнадо» — конкурент мобильной артиллерийской ракетной системы армии США. Ракеты «Торнадо» могут нести фугасные, кассетные или термобарические боеголовки (боеприпасы, использующие распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака). Целая батарея таких РСЗО может обстрелять довольно большую территорию.

Противотанковая ракета РПГ-30: продолжение советских традиций

«Как современная российская армия смогла бы обойтись без гранатометов? Советский гранатомет серии РПГ имеет долгую историю: это оружие позволяло пехотинцам уничтожать танки и другие транспортные средства, а также бункеры, здания и множество других целей», — сказано в статье National Interest.

Однако новый российский РПГ-30 предназначен для поражения целей особого рода — танков, защищенных динамической защитой, уничтожающей большинство противотанковых ракет. РПГ-30 преодолевает такую защиту, стреляя сразу двумя ракетами: пусковая установка имеет основную трубу, стреляющую противотанковым снарядом, плюс боковую трубу — она стреляет снарядом-приманкой, чтобы «обмануть» динамическую систему обороны — та перехватывает ракету-обманку вместо противотанковой.

Штурмовой бронежилет 6Б43: не оружие, но защита

«Бронежилеты могут показаться неуместными в списке мощного российского оружия. Но в сегодняшних ограниченных конфликтах, где даже небольшие потери могут вызвать скандальные заголовки в СМИ, любое снаряжение, которое может защитить солдат, является существенным активом», — отмечают журналисты NI.

Бронежилет 6В43, состоящий из титановых пластин и твердосплавной борной керамики, устойчив к «натовским» 5,56-миллиметровым боеприпасам, что может дать российским спецназовцам и пехоте преимущество в перестрелках, констатируют авторы статьи.

Не стоит забывать и про системы радиоэлектронной борьбы, отмечает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. Один из российских образцов такого оружия высоко оценили даже в Пентагоне, так что в списке National Interest можно ожидать пополнения.