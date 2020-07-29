Политолог Михеев усомнился в заявлении Евросоюза по допуску в Крым

Заявление Еврокомиссии о запрете въезда в Крым украинским гражданам не соответствует действительности. Введение ограничений связано исключительно с эпидемией коронавируса, сказал политолог Сергей Михеев.

Представители Еврокомиссии выразили обеспокоенность "ограничением" свободного доступа на территорию Крыма для граждан Украины. Михеев раскритиковал заявление европейской стороны, назвав его "крокодиловыми слезами", пишет РИА Новости.

"Может быть, товарищи из Еврокомиссии не знают, но люди, имеющие собственность (в Крыму — Прим. ред.), насколько я знаю, особых проблем при въезде на полуостров не имеют", — отметил политолог.

Иностранцы при въезде в Россию, в частности, на территорию Крыма должны предоставить тест на коронавирус. Михеев сообщил, что на полуострове сейчас присутствуют граждане Украины, которые приехали в РФ на отдых.

Телеканал "360" сообщал, что более четырех миллионов человек с начала года посетили Крым и Краснодарский край.