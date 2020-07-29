Валуев назвал хайпом слова Тайсона о готовности «надрать зад» Макгрегору

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил о готовности «надрать зад» ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору. Депутат Госдумы, бывший профессиональный боксер Николай Валуев в беседе с «Политикой Сегодня» сравнил вероятный поединок с маловероятным космическим катаклизмом.

«Не думаю, что ему [Тайсону] имеет смысл так говорить. Не относитесь к этому серьезно. Это такой «соревновательный хайп». <…> Зачем я буду про это рассуждать, если уверен, что этого не случится? Это все равно, что обсуждать, что, мол, завтра Юпитер столкнется с планетой Земля. Вы бы стали это обсуждать? Вот и я не хочу», — заявил парламентарий.

Валуев также обратил внимание, что Майк Тайсон «уже всех запутал» своими вероятными противниками. Депутат напомнил, что ведутся переговоры о поединке экс-чемпиона мира с Роем Джонсом-младшим, который обладает аналогичным титулом.

«С кем он будет драться-то в итоге?», — удивился Николай Валуев.

Еще одной мишенью Тайсона стал кинематограф: боец заявил, что мог бы одолеть в равном бою таких экранных звезд бокса, как Рокки Бальбоа и Иван Драго (персонажи серии фильмов «Рокки»). Тайсон говорил также, что ему предлагали встретиться на ринге с представителем MMA Бобом Саппом.

Сейчас Майку Тайсону 54 года. Свой последний бой на профессиональном ринге он провёл 15 лет назад, проиграв Кевину Макбрайду из Ирландии.