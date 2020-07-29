Депутат Альшевских заявил о масштабной работе по обеспечению безопасности в Рунете

Масштабная работа, нацеленная на обеспечение безопасности личных данных россиян, продолжается в РФ, отметил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Очередной скандал со слежкой за пользователями Сети вновь разгорелся в Соединенных Штатах. Компания Boies Schiller Flexner подала в суд на Google Alphabet Inc. Она обвинила корпорацию в незаконном сборе данных. Слежка за юзерами велась даже в том случае, если они отключали в своих смартфонах соответствующие функции, заметили представители компании.

Работа по обеспечению сохранности данных пользователей должна быть более глобальной. Использование отечественных сервисов даст россиянам возможность уберечься от враждебной политики западных ресурсов, заметил депутат Государственной думы Андрей Альшевских в беседе с изданием iReactor.

"Наш Рунет для этого и создавался — как альтернатива, которая полностью будет защищена", — заметил парламентарий.

На рассмотрении находится законопроект, который подразумевает, что все представители социальных сетей должны открыть представительства в России. Таким образом в случае нарушения законодательства будет возможность быстро решать возникающие вопросы, отметил Альшевских.