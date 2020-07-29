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14:27   29 Июля 2020
Происшествия

В Анталье разыскивают девушку из Казахстана, которая пропала 2,5 месяца назад

В Анталье разыскивают девушку из Казахстана, которая пропала 2,5 месяца назад

Молодая девушка из Казахстана без вести пропала в Турции, ее поиски длятся уже 2,5 месяца, однако пока они не дали результатов.

ФАН со ссылкой на Cumhuriyet сообщает, что в курортном городе Анталья ищут 21-летнюю гражданку Казахстана. Ранее она вместе с семьей переехала жить в Турцию.

По данным СМИ, девушка поссорилась с родителями и ушла из дома, не взяв с собой документы и деньги. Вскоре родители гражданки Казахстана обратились в полицию. Стражи правопорядка начали поисковые мероприятия. Сейчас родственники пропавшей намерены поехать в Стамбул, чтобы в эфире одной из ТВ-передач рассказать о произошедшем.

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с несколькими странами, в том числе с Турцией. При этом эксперты не советуют в этом сезоне отдыхать на турецких курортах, так как Анкара игнорирует нормы безопасности.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #девушка #исчезновение

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