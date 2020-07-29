Путин предостерег регионы от поспешного снятия ограничений

Президент России Владимир Путин заметил, что необоснованная поспешность снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, может привести к серьезным последствиям.

Российский лидер во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране подчеркнул, что сейчас руководители всех администраций должны сделать все, чтобы избежать повторного введения режима самоизоляции на подведомственных территориях

"Снимать ограничения надо осторожно, необоснованная поспешность чревата повторным ростом", — сказал Путин.

Губернаторы некоторых регионов постепенно снимают ограничения, а также разрешают работу мест отдыха для массового скопления людей. Однако просят помнить о том, что ношение средств индивидуальной защиты, а также соблюдение социальной дистанции все еще необходимы.