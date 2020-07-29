Путин: работа системы здравоохранения позволила спасти сотни тысяч жизней

Организованная работа системы здравоохранения позволила спасти жизни сотен тысяч россиян. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на открытии заседания сообщил, что работа системы здравоохранения во время пандемии коронавирусной инфекции прошла, в целом, организованно. Благодаря этому удалось спасти сотни тысяч жизней. Также он отметил, что ситуация с COVID-19 в России постепенно успокаивается, однако нет поводов для того, чтобы расслабляться: все еще может измениться в любую сторону.