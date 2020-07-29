Вирусолог рассказал, почему анализы бесполезны при определении иммунитета к COVID-19

Разговоры о повторном заболевании COVID-19 не имеют под собой никакой подтверждающей основы. Об этом «Политике Сегодня» сообщил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя информацию о том, что люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут снова заболеть.

«Я понять не могу, откуда люди это берут. Только после хорошей эпидемиологии, когда накопится много знаний, и когда мы не разговоры услышим, а увидим реально повторно заболевших, можно будет об этом говорить. Пока это все разговоры от неопытности», — сказал вирусолог.

По словам Александра Чепурнова, чтобы понять, заболеет ли человек коронавирусом повторно, нельзя ориентироваться только на количество антител в организме.

«Иммунитет разделяется на две составляющие. Во многих случаях, если антительный ответ меньше, то тогда сильнее клеточно-иммунный ответ. И еще толком не известно, какой из них важнее. Причем для разных индивидуумов все это может протекать по-разному», — объяснил он.

Кроме того, те антитела, которые сейчас исследуют, доказывают только, что человек переболел коронавирусом. Именно такие анализы предлагают сдавать гражданам в большинстве клиник. Однако в организме есть и другие антитела – нейтрализующие, отметил Чепурнов. Именно они отвечают за иммунитет к COVID-19.

«Нам нужно изучать нейтрализующие антитела. Про них никто вообще ничего не знает, кроме тех, кто имеет возможность поставить реакцию своей сыворотки непосредственно с вирусом, чтобы понять их уровень», — говорит вирусолог.

Поэтому на данном этапе невозможно понять, насколько сформирован иммунитет человека и какова вероятность ему заболеть коронавирусом.

«Нет таких анализов. У нас нет настоящего понимания всего этого. Надежда только на врачей и эпидемиологов, которые будут собирать данные и смогут что-то понять», — резюмировал Александр Чепурнов.

Ранее заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов сообщил, что, если люди переболели в легкой форме коронавирусом, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает. А значит они могут повторно заболеть COVID-19. Он также добавил, что массовое производство вакцины центра может начаться в конце 2020 — начале 2021 года. На данный момент проводятся испытания на добровольцах.