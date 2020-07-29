Цыбульский подал документы для участия в выборах главы Архангельской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подал все необходимые документы для участия в выборах главы Архангельской области.

Цыбульского выдвинуло региональное отделение партии "Единая Россия". Он уже представил список кандидатов в сенаторы. Всего в области восемь кандидатов претендуют на пост главы региона.

Выборы губернатора Архангельской области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Цыбульского назначили врио 2 апреля этого года после ухода в отставку Игоря Орлова.