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13:35   29 Июля 2020
Политика

Цыбульский подал документы для участия в выборах главы Архангельской области

Цыбульский подал документы для участия в выборах главы Архангельской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подал все необходимые документы для участия в выборах главы Архангельской области.

Цыбульского выдвинуло региональное отделение партии "Единая Россия". Он уже представил список кандидатов в сенаторы. Всего в области восемь кандидатов претендуют на пост главы региона.

Выборы губернатора Архангельской области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Цыбульского назначили врио 2 апреля этого года после ухода в отставку Игоря Орлова.

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Автор: Илья Романович
#губернатор #выборы #архангельск

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