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13:33   29 Июля 2020
Экономика

Маневр "Газпрома" с "Академиком Черским" лишил США санкционных козырей против СП-2

Маневр "Газпрома" с "Академиком Черским" лишил США санкционных козырей против СП-2

Вывод трубоукладчика "Академика Черского" из собственности "Газпрома" был ожидаемой жертвой для окончания работ по "Северному потоку — 2", считает руководитель Фонда специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Чтобы не попасть под санкции США, "Газпром" решил перевести строительство газопровода "Северный поток — 2" на компании, которые напрямую с ним не связаны, уверен эксперт.

Юридически факт того, что Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), на балансе которого находится трубоукладчик, больше не находится в списке юридических лиц, аффилированных с ПАО "Газпром", лишает Белый дом оснований для применения санкционного закона.

Примененная схема является наиболее простой и эффективной для "Газпрома", учитывая проблемы, которые стоят перед компанией, передает слова Перова ФБА "Экономика сегодня".

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Автор: Василий Пименов
#газпром #северный поток 2 #перов #СП-2 #Академик Черский

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