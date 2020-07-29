Маневр "Газпрома" с "Академиком Черским" лишил США санкционных козырей против СП-2

Вывод трубоукладчика "Академика Черского" из собственности "Газпрома" был ожидаемой жертвой для окончания работ по "Северному потоку — 2", считает руководитель Фонда специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Чтобы не попасть под санкции США, "Газпром" решил перевести строительство газопровода "Северный поток — 2" на компании, которые напрямую с ним не связаны, уверен эксперт.

Юридически факт того, что Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), на балансе которого находится трубоукладчик, больше не находится в списке юридических лиц, аффилированных с ПАО "Газпром", лишает Белый дом оснований для применения санкционного закона.

Примененная схема является наиболее простой и эффективной для "Газпрома", учитывая проблемы, которые стоят перед компанией, передает слова Перова ФБА "Экономика сегодня".