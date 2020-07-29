Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Альшевских заявил о масштабной работе по обеспечению безопасности в Рунете

Депутат Альшевских заявил о масштабной работе по обеспечению безопасности в Рунете

 Путин предостерег регионы от поспешного снятия ограничений

Путин предостерег регионы от поспешного снятия ограничений
Политолог Михеев усомнился в заявлении Евросоюза по допуску в Крым

Политолог Михеев усомнился в заявлении Евросоюза по допуску в Крым

 Цыбульский подал документы для участия в выборах главы Архангельской области

Цыбульский подал документы для участия в выборах главы Архангельской области
Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

 «Посейдоны» подрывают уверенность генералов США

«Посейдоны» подрывают уверенность генералов США
Депутат Альшевских заявил о масштабной работе по обеспечению безопасности в Рунете

Депутат Альшевских заявил о масштабной работе по обеспечению безопасности в Рунете

 Путин предостерег регионы от поспешного снятия ограничений

Путин предостерег регионы от поспешного снятия ограничений
Политолог Михеев усомнился в заявлении Евросоюза по допуску в Крым

Политолог Михеев усомнился в заявлении Евросоюза по допуску в Крым

 Цыбульский подал документы для участия в выборах главы Архангельской области

Цыбульский подал документы для участия в выборах главы Архангельской области
Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

 «Посейдоны» подрывают уверенность генералов США

«Посейдоны» подрывают уверенность генералов США
13:27   29 Июля 2020
Общество

Глава Владимира досрочно сложила с себя полномочия

Глава Владимира досрочно сложила с себя полномочия

Руководитель администрации Владимира Ольга Деева во время заседания совета народных депутатов города объявила о своем увольнении. Однако причину решения она не назвала.

Информация об этом появилась 29 июля. Сообщается, что депутаты общались на закрытом для журналистов собрании. Она поблагодарила своих коллег за пять лет совместной работы и пообещала прийти для того, чтобы сделать совместную фотографию народных избранников XXVII созыва.

"Огромное вам спасибо за ваш профессиональный и активный подход", — сказала она.

Деева была председателем городского совета, однако теперь ее место заняла Лариса Пышонина. А выборы нового руководителя пройдут в сентябре текущего года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#владимир #увольнение #деева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...