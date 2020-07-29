Глава Владимира досрочно сложила с себя полномочия

Руководитель администрации Владимира Ольга Деева во время заседания совета народных депутатов города объявила о своем увольнении. Однако причину решения она не назвала.

Информация об этом появилась 29 июля. Сообщается, что депутаты общались на закрытом для журналистов собрании. Она поблагодарила своих коллег за пять лет совместной работы и пообещала прийти для того, чтобы сделать совместную фотографию народных избранников XXVII созыва.

"Огромное вам спасибо за ваш профессиональный и активный подход", — сказала она.

Деева была председателем городского совета, однако теперь ее место заняла Лариса Пышонина. А выборы нового руководителя пройдут в сентябре текущего года.