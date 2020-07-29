Подписи к предвыборной кампании – 2020 в РФ впервые организовали онлайн

Более семи тысяч подписей было собрано в ходе предвыборной кампании – 2020 через портал госуслуг в трех регионах России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что все электронные подписи являются достоверными и действительными. В рамках предвыборной кампании – 2020 эксперимент по сбору подписей онлайн проходит в Чувашской Республике, Челябинской области и Пермском крае.

Всего через "Госуслуги" было собрано 7000 подписей. В Челябинской области новинкой воспользовались пять партий и три кандидата, в Пермском крае и Чувашской Республике подписи онлайн представили два кандидата.