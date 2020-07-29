Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан
За последние несколько месяцев китайские хакеры несколько раз совершили кибератаки на компьютерные сети Ватикана. Об этом сообщает американская компания Recorded Future, которая работает в сфере цифровой безопасности. Эксперты утверждают, что сетевые взломщики напрямую связаны с Пекином, который стремится контролировать миссию Папы Римского.
«Эти сетевые вторжения произошли в преддверии ожидаемого в сентябре 2020 года возобновления эпохального временного соглашения между Китаем и Ватиканом 2018-го года», — говорится в отчете Recorded Future.
Доктор исторических наук, востоковед Дмитрий Стрельцов допустил, что хакеры из Китая напрямую связаны с правительственными структурами.
«Современный Китай – это держава глобального уровня, которая пытается распространить свой контроль над различными идеологическими процессами в мире, в том числе и над крупными религиозными группами. Китай хочет стать страной, в которой власть сама задает вектор общественной жизни своих граждан», — считает специалист.
Китай обрел вес не только в экономическом плане, но и в политико-идеологическом направлении, заверил эксперт. Чтобы контролировать ситуацию внутри страны, Пекин может пойти на любые ухищрения, полагает Стрельцов.
Коммунистическая партия Китая активно продвигает собственную идеологию, как альтернативу западным ценностям. Всего в стране признают пять религий, среди которых и католицизм. Однако власти КНР опасаются, что активность религиозных групп может подорвать контроль правящих коммунистов.
«У Пекина достаточно сложные отношения с религией. Но могу сказать, что у них есть ряд серьезных ограничений для определенных сект внутри страны, но о тотальном контроле над верующими, в том числе и католиками, я не слышал», — заключил востоковед.
22 сентября 2018 года Китай и Ватикан заключили предварительное соглашение об утверждении епископов в КНР Папой Римским. До этого они назначались так называемой патриотической католической церковью страны. Всего в Китае — 98 католических епархий, треть из которых не имеют епископов. Очередной раунд переговоров по назначению Папой Римским священнослужителей в КНР пройдет в сентябре 2020 года.
В отчете Recorded Future не говорится о том, удалось ли китайским хакерам получить доступ к секретным данным Ватикана.