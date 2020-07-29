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12:53   29 Июля 2020
Общество

Онищенко не рекомендует россиянам ехать в Турцию

Онищенко не рекомендует россиянам ехать в Турцию

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не рекомендует россиянам отправляться в Турцию. Вместо отдыха в этой стране, он посоветовал гражданам РФ посетить Подмосковье.

Экс-руководитель Роспотребнадзора в комментарии "НьюИнформ" ранее уже прокомментировал открытие турецких границ для россиян. По мнению эксперта, торопиться за рубеж стоит только, если к этому обязывают обстоятельства. В остальных же случаях, заметил Онищенко, желательно пока оставаться в РФ.

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Примечательно, что Анкара не намерена вводить особые меры, направленные на сдерживание коронавируса. Кроме того, турецкая сторона не будет требовать справок у туристов об отсутствии заболевания, обязательное тестирование также осуществлять не собираются.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #онищенко #коронавирус

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