Песков рассказал об экспертной работе над законом по Госсовету

Группа экспертов занимается разработкой функционала Госсовета. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что законопроект о Государственном совете будет внесен для рассмотрения в Госдуме после изменения закона о Правительстве РФ.

Помимо вопроса о Госсовете, Песков рассказал, как в регионах происходит ротация кадров. В условиях пандемии в сфере здравоохранения она проходит более динамично, кто-то просто не справляется с объемом задач и уходит с поста.