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12:52   29 Июля 2020
Политика

Песков рассказал об экспертной работе над законом по Госсовету

Песков рассказал об экспертной работе над законом по Госсовету

Группа экспертов занимается разработкой функционала Госсовета. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что законопроект о Государственном совете будет внесен для рассмотрения в Госдуме после изменения закона о Правительстве РФ.

Помимо вопроса о Госсовете, Песков рассказал, как в регионах происходит ротация кадров. В условиях пандемии в сфере здравоохранения она проходит более динамично, кто-то просто не справляется с объемом задач и уходит с поста.

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Автор: Борис Нестеров
#песков #госсовет #устав

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