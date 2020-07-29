Жена Захарова назвала "не мужским поступком" отказ Ефремова признать вину в ДТП

Гражданская супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, считает, что актер поступил не по-мужски, отказавшись признать вину в ДТП.

В интервью журналистам у Пресненского суда Москвы Ирина Стерхова отметила, что Ефремов не посмотрел в ее сторону, а прошел где-то в стороне.

"Отказался признавать вину - это не мужской поступок", — приводит слова Стерховой РЕН ТВ.

Слушание по делу актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП перенесли на 30 июля.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Михаил Ефремов протаранил фургон, которым управлял Сергей Захаров. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. По факту ДТП следователи завели уголовное дело. Многие общественные деятели и политики заявили, что Ефремов должен отбывать срок в колонии.