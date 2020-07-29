Песков назвал причину перестановок в руководстве регионов

Ротация на руководящих должностях в российских регионах идет постоянно, но может быть еще более динамичной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Некоторые люди в условиях пандемии нового коронавируса могут просто не справляться с возложенным на них объемом задач, подчеркнул представитель Кремля. Ситуация в сфере здравоохранения действительно экстраординарная, и это нормально, что перестановки случаются чаще. К тому же субъекты РФ обладают дополнительными полномочиями в своих действиях на фоне распространения COVID-19, добавил Песков.

С марта свои посты покинули уже 11 региональных министров здравоохранения, хотя не во всех случаях официальной причиной стали провалы в борьбе с коронавирусом.