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12:44   29 Июля 2020
Общество

Песков назвал причину перестановок в руководстве регионов

Песков назвал причину перестановок в руководстве регионов

Ротация на руководящих должностях в российских регионах идет постоянно, но может быть еще более динамичной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Некоторые люди в условиях пандемии нового коронавируса могут просто не справляться с возложенным на них объемом задач, подчеркнул представитель Кремля. Ситуация в сфере здравоохранения действительно экстраординарная, и это нормально, что перестановки случаются чаще. К тому же субъекты РФ обладают дополнительными полномочиями в своих действиях на фоне распространения COVID-19, добавил Песков.

С марта свои посты покинули уже 11 региональных министров здравоохранения, хотя не во всех случаях официальной причиной стали провалы в борьбе с коронавирусом.

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Автор: Ирина Большунова
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