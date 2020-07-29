Российский лидер Владимир Путин проведет масштабное совещание, посвященное вопросу эпидемиологической обстановки в государстве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России поделится мнением об эпидемиологической ситуации в стране, а также подготовке российской системы здравоохранения к предстоящему осенне-зимнему периоду, уточнил Песков. Также Путин заслушает доклады руководителей различных ведомств и структур.

Глава государства затронет тему санитарно-эпидемиологической обстановки, сложившейся в регионах России, а также ее развития в осенне-зимний период на основе прогнозов специалистов.