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12:43   29 Июля 2020
Общество

Путин обсудит с экспертарми эпидемиологическую обстановку в РФ

Путин обсудит с экспертарми эпидемиологическую обстановку в РФ

Российский лидер Владимир Путин проведет масштабное совещание, посвященное вопросу эпидемиологической обстановки в государстве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России поделится мнением об эпидемиологической ситуации в стране, а также подготовке российской системы здравоохранения к предстоящему осенне-зимнему периоду, уточнил Песков. Также Путин заслушает доклады руководителей различных ведомств и структур.

Глава государства затронет тему санитарно-эпидемиологической обстановки, сложившейся в регионах России, а также ее развития в осенне-зимний период на основе прогнозов специалистов.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #песков #совещание #коронавирус #COVID-19

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