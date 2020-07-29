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12:42   29 Июля 2020
Политика

Песков назвал фобией попытки США обвинить Россию в распространении вбросов о коронавирусе

Песков назвал фобией попытки США обвинить Россию в распространении вбросов о коронавирусе

Распространяемые в США заявления о причастности России к появлению недостоверной информации о коронавирусе являются проявлением навязчивой фобии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США в очередной раз пытаются обнаружить "российский след" в появлявшихся в социальных сетях и медиа материалах о пандемии коронавируса. Англоязычные медиа утверждают, что российская сторона якобы публиковала недостоверные данные о COVID-19, подвергая критике действия Вашингтона. Эти утверждения демонстрируют навязчивую фобию, которая распространяется на Западе.

Нет никаких поводов для реакции на заявления, сделанные анонимными источниками в американских изданиях, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #песков #провокации #коронавирус

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