ЦИК создал для россиян горячую линию по вопросам выборов в Госдуму в сентябре

Центральная избирательная комиссия организовала работу информационно-справочного центра для россиян по интересующим вопросам касаемо проведения дополнительного голосования в сентябре 2020 года.

В сообщении комиссии сказано, что с 29 июля по 15 сентября этого года будет функционировать специальный информационный центр (горячая линия), куда граждане РФ могут обратиться за информацией о проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы России.

В ЦИК уточнили, что горячая линия будет работать каждый день с 9:00 до 18:00 по московскому времени, передает ТАСС.