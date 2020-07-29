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12:34   29 Июля 2020
Политика

ЦИК создал для россиян горячую линию по вопросам выборов в Госдуму в сентябре

ЦИК создал для россиян горячую линию по вопросам выборов в Госдуму в сентябре

Центральная избирательная комиссия организовала работу информационно-справочного центра для россиян по интересующим вопросам касаемо проведения дополнительного голосования в сентябре 2020 года.

В сообщении комиссии сказано, что с 29 июля по 15 сентября этого года будет функционировать специальный информационный центр (горячая линия), куда граждане РФ могут обратиться за информацией о проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы России.

В ЦИК уточнили, что горячая линия будет работать каждый день с 9:00 до 18:00 по московскому времени, передает ТАСС.

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Автор: Василий Пименов
#госдума #выборы #цик

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