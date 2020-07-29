Член ОП РФ считает, что фильм «Шугалей-2» ускорит освобождение россиян из плена в Ливии

Первая часть приключенческого фильма «Шугалей» привлекла мировое внимание к судьбе похищенных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суейфана, а вторая часть картины усилит эффект. Об этом «Политике сегодня» заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов.

«Внимание общественности, журналистики, в том числе международной, уже привлечено к этому сюжету, и действительно ведутся дискуссии на различных политических уровнях на эту тему. «Шугалей-2» поможет еще больше», — убежден он.

Помочь вернуться на родину российским социологам пытаются не только языком киноискусства, но и дипломатией. МИД РФ проводит серьезную работу, чтобы вызволить мужчин из тюрьмы Митига, подконтрольной исламистской группировке RADA. В застенках по надуманному обвинению Правительства национального согласия (ПНС) Ливии социологи больше года. Тяготы ливийских злоключений и отражает первая часть картины. Вторая — не за горами. Фильм «Шугалей-2» выйдет на экраны осенью.

По мнению Артема Кирьянова, подобные ленты демонстрируют солидарность граждан РФ к судьбе соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом.

«Хорошо, что неравнодушные люди его создали и распространяют для просмотра. Это очень важно. Я надеюсь, что Максим вернется на родину и все будет хорошо», — считает общественник.

О второй части фильма ранее высказался политолог Владимир Корнилов. Он считает, что «Шугалей-2» может стать дипломатическим инструментом для освобождения граждан из ливийской тюрьмы.