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12:25   29 Июля 2020
Происшествия

Власти Австралии объявили Сидней очагом COVID-19

Власти Австралии объявили Сидней очагом COVID-19

Премьер австралийского штата Квинсленд Анастейша Палащук пояснила причину запрета посещения Сиднея для жителей региона. Там выявлен новый очаг распространения коронавирусной инфекции.

Информация о решении появилась 29 июля. Согласно заявлению Палащук на ее странице в социальной сети Twitter, руководство ставит здоровье людей на подведомственной территории на первое место.

Однако жители штата могут возвращаться из Сиднея, но им предстоит двухнедельная самоизоляция в отеле за свой счет. Также администрация отслеживает все выявленные случаи пневмонии.

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Автор: Ирина Большунова
#австралия #сидней #коронавирус

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