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12:13   29 Июля 2020
Происшествия

Медиацентр "Патриот" проведет пресс-конференцию на тему смертельных ДТП в России

Медиацентр "Патриот" проведет пресс-конференцию на тему смертельных ДТП в России

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут традиционную пресс-конференцию на тему "Ужесточение ответственности за нарушение ПДД и борьба с автохамством".

Число ДТП на российских дорогах резко выросло в первом квартале текущего года. По подсчетам специалистов, каждая 11-я авария заканчивается летальным исходом. Россия теряет в авариях на дорогах за год население небольшого города, передает Федеральное агентство новостей.

Однако российские суды до сих пор выносят убийцам на дорогах лояльные приговоры. Так, по делам о ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью (части 1 и 2 ст. 264 УК РФ) реальное лишение свободы получает лишь каждый десятый преступник, по ДТП с гибелью человека (части 3 и 4 ст. 264) — лишь половина подсудимых. В ходе пресс-конференции приглашенные эксперты поделятся своим мнением о том, как бороться с этой ситуацией.

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Автор: Ирина Большунова
#суд #дтп #приговор #пресс-конференция #фан #медиагруппа

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