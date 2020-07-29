Памфилова: 147 кандидатов выдвинуты для участия в выборах губернаторов

Участниками выборов на должности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации выдвинуто 147 человек от 24 политических партий, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

При этом для участия в избирательном мероприятии зарегистрированы только 18 из выдвинутых 147 кандидатов. В 13 регионах России 29 июля завершается прием документов на регистрацию. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

По числу выдвиженцев лидирует Иркутская область. Там поучаствовать в выборах изъявило желание 17 представителей партий и самовыдвиженцев. Об этом рассказал руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.