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13:36   29 Июля 2020
Россия

Идею внедрения алкозамков назвали бесполезной в России

Идею внедрения алкозамков назвали бесполезной в России

Эксперты скептически отнеслись к идее обязательной установки алкозамков в России. Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов уверен, что водители смогут обходить систему блокировки.

«Алкозамок — не новое явление, они существуют давно. Я знаю, как водители успешно их обходят», — говорит депутат.

Скепсис депутата связан не только со смекалкой российских водителей, но с монополией на рынке. В настоящий момент производством приборов занимается только одна компания, что может привести к необоснованным ценам.

«Если несколько компаний смогут конкурировать в прозрачной ценовой политике, и цена на товары по законам рынка будет снижаться — это одно. Но если у нас будет один производитель, и только он будет выпускать продукты по своим критериям, — это уже другие вопросы», — объяснил парламентарий.

Установка алкозамка неминуемо приведет к удорожанию авто. Депутат убежден, что несправедливо реализовывать идею ведомства за счет налогоплательщиков. Ведь зарабатывать на приборах будет частный бизнес.

 «В таком случае давайте в целях безопасности поставим камеры через каждые пять метров. Мы же всегда сможем объяснить, что это делается в целях не нарушения водителями правил дорожного движения.  А то, что на камерах кто-то заработает, это можно оставить за кадром», — заключил Старовойтов.

Эксперты объяснили, почему в России не стоит массово внедрят алкозамки

Поддерживает парламентария и член Общественной палаты РФ, автоэксперт Александр Холодов. Он согласен с тем, что алкозамки —  не панацея от пьяного вождения.

«У нас русская традиция — все ломать и испортить. Русский пытливый ум найдет возможность обхода алкозамка», — считает Холодов.

Те, кто не позволяет себе сесть за руль в алкогольном опьянении, не должны тратиться на подобные устройства, убежден собеседник издания. А вот лишенным прав за нетрезвое вождение Холодов предлагает предоставить возможность досрочной выдачи удостоверения в обмен на установку замка.

«Это будет по аналогии с условно-досрочным освобождением. Но ставить такие замки на всех авто – это бредово. Давайте тогда всех подошьем сразу», — категорично заключил эксперт.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания в Минпромторге сообщило о планах ведомства разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков. Устройства будут реагировать на пары алкоголя в дыхании и блокировать систему зажигания. Ведомство планирует заинтересовать автопроизводителей устанавливать приборы на заводах.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#минпромторг #пьяное вождение #алкозамки

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