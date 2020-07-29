Американская компания выпустит серию политизированных кукол Барби

Компания-производитель Mattel, Inc выпустит серию кукол Барби к предстоящим президентским выборам в США. Об этом сообщает АВС News.

Новая линейка Барби будет состоять из четырех кукол, связанных с руководящими должностями. Целью производителя является привлечение внимания детей к формированию будущего американского общества.

Куклы будут отличаться национальностью, телосложением и цветом кожи. Разнообразие новых типажей призвано вдохновить юных американок на осознание их роли в борьбе за расширение своих прав и возможностей, пишет Lenta.ru. Старший вице-президент Mattel, Inc Лиза Макнайт отметила, что Барби на протяжении многих лет поощряла лидерство девочек в школьном классе, обществе или стране.

Телеканал "360" сообщал, что компания Mattel, Inc выпустила серию кукол Барби с дефектами.