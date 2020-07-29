Две страны ЕС могут разрешить въезд россиянам в августе

Только Хорватия и Мальта готовы принимать российских туристов в августе, остальные европейские страны пока намерены воздержаться от открытия границ с РФ.

Статистика выявления новых случаев коронавирусной инфекции в России говорит о том, что возобновлять поток отдыхающих оттуда в ближайшее время целесообразно, цитирует "Вестник АТОР" источник в одной из европейских дипмиссий. Финляндия может рассмотреть данный вопрос примерно через две недели, то есть разрешение будет дано не раньше 25 августа. Правительство Эстонии продлило запрет на прямое авиасообщение с восемью странами до 31 августа, включив в этот список и Россию.

На данный момент достигнуты соглашения о допуске россиян только в три государства — Турцию, Великобританию и Танзанию. Перелеты по этим направлениям начнутся с 1 августа.