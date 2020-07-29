Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Онищенко не рекомендует россиянам ехать в Турцию

Онищенко не рекомендует россиянам ехать в Турцию

 Песков назвал причину перестановок в руководстве регионов

Песков назвал причину перестановок в руководстве регионов
Песков рассказал об экспертной работе над законом по Госсовету

Песков рассказал об экспертной работе над законом по Госсовету

 Песков назвал фобией попытки США обвинить Россию в распространении вбросов о коронавирусе

Песков назвал фобией попытки США обвинить Россию в распространении вбросов о коронавирусе
«Посейдоны» подрывают уверенность генералов США

«Посейдоны» подрывают уверенность генералов США

 Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза
Онищенко не рекомендует россиянам ехать в Турцию

Онищенко не рекомендует россиянам ехать в Турцию

 Песков назвал причину перестановок в руководстве регионов

Песков назвал причину перестановок в руководстве регионов
Песков рассказал об экспертной работе над законом по Госсовету

Песков рассказал об экспертной работе над законом по Госсовету

 Песков назвал фобией попытки США обвинить Россию в распространении вбросов о коронавирусе

Песков назвал фобией попытки США обвинить Россию в распространении вбросов о коронавирусе
«Посейдоны» подрывают уверенность генералов США

«Посейдоны» подрывают уверенность генералов США

 Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза
12:02   29 Июля 2020
Экономика

Две страны ЕС могут разрешить въезд россиянам в августе

Две страны ЕС могут разрешить въезд россиянам в августе

Только Хорватия и Мальта готовы принимать российских туристов в августе, остальные европейские страны пока намерены воздержаться от открытия границ с РФ.

Статистика выявления новых случаев коронавирусной инфекции в России говорит о том, что возобновлять поток отдыхающих оттуда в ближайшее время целесообразно, цитирует "Вестник АТОР" источник в одной из европейских дипмиссий. Финляндия может рассмотреть данный вопрос примерно через две недели, то есть разрешение будет дано не раньше 25 августа. Правительство Эстонии продлило запрет на прямое авиасообщение с восемью странами до 31 августа, включив в этот список и Россию.

На данный момент достигнуты соглашения о допуске россиян только в три государства — Турцию, Великобританию и Танзанию. Перелеты по этим направлениям начнутся с 1 августа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#евросоюз #туризм #мальта #хорватия #российские туристы #пандемия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...