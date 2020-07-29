Адвокат потерпевших: Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов не признал вину по делу о повлекшем смерть ДТП. Об этом сообщил журналистам адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Данный факт, по словам защитника, был зафиксирован в материалах уголовного дела артиста.

"Сначала признавал, а потом отказался", — заметил Добровинский.

В Пресненском суде Москвы в среду, 29 июля, проходит слушание по делу об аварии с летальным исходом, в котором обвиняют Ефремова. Адвокаты актера заявили, что в ходе заседания он намерен молчать.

Напомним, трагедия произошла вечером 8 июня. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы.